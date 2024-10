Bericht: Call of Duty könnte Anfang des Jahres eine Halo-Kollaboration haben

HQ

Call of Duty und Halo sind wohl zwei der ikonischsten Shooter-Reihen in der Gaming-Welt. Eine Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Franchises wäre ein generationsübergreifender Gewinn für die Anhänger beider Serien. Anscheinend war eine solche Kollaboration tatsächlich in Planung.

Zumindest geht das nach dem Call of Duty-Leaker Ghost of Hope, der in einem Post auf X/Twitter erklärte, dass Anfang des Jahres eine Kollaboration hätte veröffentlicht werden können, die aber aus irgendeinem unbekannten Grund verworfen wurde.

Call of Duty hat mit vielen IP-Künstlern, Prominenten und mehr zusammengearbeitet. Von Dune bis WWE kann man viele Kollaborationen im Spiel finden, aber es scheint, dass Halo noch eine Weile auf dieser Liste fehlen wird.

Möchtest du, dass der Master Chief in CoD auftaucht?