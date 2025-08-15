Bericht: Call of Duty: Black Ops 7 wird Mitte November veröffentlicht

HQ

Wir gehen davon aus, dass Activision und Treyarch nächste Woche am Gamescom Opening Night Live ein festes Datum für die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 festlegen werden, wenn der Titel präsent sein und ausführlicher vorgestellt wird. Allerdings schafft es heutzutage nicht viel, in der Spieleindustrie geheim zu bleiben, und zu diesem Zweck hat ein Bericht die Runde gemacht, in dem über den Start des Shooters und auch über die Plattformen, auf denen er erscheinen wird, gesprochen wird.

Wie in den normalerweise zuverlässigen Dealabs wird erwähnt, dass Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November debütieren wird und was die Plattformen betrifft, sollten wir nur mit den üblichen Tätern rechnen. Dazu gehören PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5. Trotz häufiger Kommentare und Versprechungen, Call of Duty als Teil der Mega-Fusion von Microsoft-Activision Blizzard auf Nintendo-Konsolen zu bringen, sollten wir nicht erwarten, dass Black Ops 7 am Switch 2 veröffentlicht wird - obwohl dies eine eventuelle Portierung nicht ausschließt...

In Bezug auf den Preis stellt der Bericht fest, dass das Spiel 79,99 € für eine physische Ausgabe (mit einer Disc!) anstrebt. Es wird nicht direkt erwähnt, ob die physischen Editionen, wie bei einigen Nintendo Switch 2 -Spielen, teurer sein werden als die rein digitalen Alternativen.

Zu guter Letzt sei darauf hingewiesen, dass die Vorbestellungen für das Spiel kurz nach der Ankündigung bei ONL am 19. August beginnen werden, wobei es bekanntlich auch am ersten Tag am Game Pass erscheint.