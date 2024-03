Bericht: Bungie-Entwickler befürchten weitere Entlassungen, Sony ist nicht zufrieden mit dem Unternehmen

HQ

Bungie war in letzter Zeit wieder einmal in den Schlagzeilen, und zwar aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher und meist nicht positiver Gründe. Zusätzlich zu einem Destiny YouTuber namens Aztecross, der eine anonyme E-Mail mit seinem Publikum teilte, in der es hieß, dass Sony seit der Übernahme des Entwicklers nicht mehr von Bungie beeindruckt war, hauptsächlich mit dieser Frustration, die sich gegen die Führungskräfte richtete, die das Schiff leiten, wurde auch erwähnt, dass Destiny 2 Monetarisierungsänderungen vornehmen wird, um es profitabler zu machen. Zu letzterem Punkt sollen auch Änderungen gehören, die von Sonys japanischer Führung vorgeschlagen wurden und die dazu führen könnten, dass viele der Entwicklerteams bei Bungie im Rahmen einer Reform auseinandergerissen werden.

Diese Informationen sind natürlich nicht bestätigt, was bedeutet, dass man dies als eine sehr große Vorsicht ansehen muss, aber sie kommt, da IGN auch einen Bericht veröffentlicht hat, in dem die Ängste vor Entlassungen und Veränderungen im Marathon -Team diskutiert werden.

Konkret heißt es, dass das Marathon Entwicklerteam vor kurzem einen Führungswechsel vollzogen hat, bei dem Game Director Christopher Barrett aus der Rolle entfernt und durch den ehemaligen Valorant Game Director Joe Ziegler ersetzt wurde.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Bungie viele Ressourcen in die Vorbereitung von Marathon auf die Veröffentlichung steckt und dass das Spiel einige Änderungen erfahren hat, darunter die Entfernung des benutzerdefinierten Spielerelements zugunsten einer Liste auswählbarer Helden.

Es sollte gesagt werden, dass Destiny 2: The Final Shape immer noch die oberste Priorität bei Bungie ist, aber aufgrund eines Budgets, das angeblich nicht aufgeht, macht sich die Angst vor Entlassungen auf den Entwickler aus, wobei eine ungenannte Quelle sogar so weit geht zu behaupten, dass "etwas passieren muss, um die Kosten einzudämmen, es sei denn, The Final Shape macht es so gut, die Lücke zu schließen und die Leute können zu Marathon wechseln."

Abschließend wurde auch gesagt, dass es im Sommer 2026 zu einem Exodus der Führungsriege des Entwicklers kommen wird, wenn die endgültige Auszahlung für die Übernahme des Entwicklers durch Sony erfolgt, was weiter darauf hindeutet, dass Unruhen im Studio bevorstehen. Und das, obwohl Destiny 2 im vergangenen Jahr "deutlich unterdurchschnittlich" abgeschnitten haben soll.

Natürlich gab es bei Bungie vor relativ kurzer Zeit Entlassungen, etwa zur gleichen Zeit, als sich The Final Shape und Marathon verzögerten.