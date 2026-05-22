Bericht: Bungie arbeitet nicht an Destiny 3, und eine "erhebliche Entlassung" erwartet das Studio

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Am Donnerstagabend gab Bungie bekannt, dass Destiny 2 sein letztes Kapitel erreicht und am 9. Juni das letzte große Update des Spiels veröffentlicht wird – danach wird die Entwicklung neuer Inhalte enden. Viele interpretieren dies so, dass das Studio seinen Fokus nun auf Destiny 3 verlagert und mehr Aufmerksamkeit auf Marathon richten wird, doch leider scheint die Realität düsterer zu sein.

Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier hat einen Scoop in Arbeit und enthüllt, dass das legendäre Studio (das einst die Halo-Serie erschaffen hat) völlig andere Pläne hat. Obwohl offenbar Leute an neuen Vorschlägen und Ideen im Destiny-Universum arbeiten, befindet sich Destiny 3 noch nicht in Entwicklung und ist daher bestenfalls mindestens fünf Jahre entfernt.

Wird also das gesamte Destiny 2 Team an Marathon arbeiten? Nein, leider scheint der etwas problematische Titel diesen Schub nicht zu bekommen, und stattdessen enthüllt Schreier, dass "eine erhebliche Entlassung nach dem Ende der Entwicklung von Destiny 2 " bevorsteht.

Für diejenigen, die bleiben, wird der Fokus auf Marathon liegen, aber leider sieht das Interesse am Spiel nicht sehr ermutigend aus, und es bleibt abzuwarten, ob Bungie diesen Trend in Zukunft umkehren kann.