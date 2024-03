Bericht: Bobby Kotick ist am Kauf von TikTok interessiert

HQ

Wieder einmal steht TikTok im Mittelpunkt der Kontroverse in den USA, da der Senat versucht, die sozialen Medien des chinesischen Unternehmens ByteDance aus den App-Stores zu entfernen. Wenn ByteDance TikTok nicht verkauft, könnte es die USA als Publikum verlieren, was für die Plattform in Zukunft katastrophal sein könnte.

Ein etwas überraschendes, bekanntes Gesicht möchte die Plattform möglicherweise kaufen. Bobby Kotick, in Ungnade gefallener ehemaliger Chef von Activision Blizzard, spielt Berichten zufolge mit der Idee, das Unternehmen mit ein oder zwei Geschäftspartnern zu kaufen.

Laut dem Wall Street Journal hat sich Kotick an OpenAI-CEO Sam Altman gewandt, um TikTok möglicherweise zu übernehmen. Dennoch sind wir uns nicht sicher, wie die Zukunft der Social-Media-Plattform aussehen wird. Wenn es verkauft werden soll, wird es bei einer Auktion sicher ein hübsches Sümmchen einbringen.