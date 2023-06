Bericht: Blue Beetle ist "wahrscheinlich" ein Teil des DC-Universums

Wir sind nur noch zwei Monate von der Premiere von Blue Beetle entfernt, einem der DC-Projekte, die geschaffen wurden, bevor James Gunn und Peter Safran die Verantwortung für den Neustart des DC-Universums übertragen wurden. Sie haben von Anfang an deutlich gemacht, dass einige DC-Schauspieler zurückkehren werden, während andere nicht zurückkehren werden, und ein neuer Bericht besagt, dass Blue Beetle einer der ersteren sein könnte.

Die Titelfigur wird von Xolo Maridueña (Cobra Kai) gespielt, und laut The Hollywood Reporter ist es "wahrscheinlich", dass er irgendwann in das neue DC-Universum zurückkehren wird. Gunn selbst hat zuvor während einer DC-Pressekonferenz gesagt, dass der Film Blue Beetle "völlig losgelöst" von allem ist, was es einfach machen würde, sowohl den Helden als auch den Schauspieler in die Zukunft von DC zu integrieren.

Der Superheld Booster Gold ist bereits für eine TV-Serie bei HBO Max bestätigt, und da er ein guter Freund von Blue Beetle ist, könnten wir uns vorstellen, dass wir den Charakter beim nächsten Mal dort sehen werden.