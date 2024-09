Bericht: Blizzard hat einen Starcraft-Shooter in Entwicklung

HQ

Während wir seit vielen Jahren nichts Neues über Blizzards Sci-Fi-Strategieserie Starcraft gesehen haben, wurde gestern während des Xbox Showcase auf der Tokyo Games Show angekündigt, dass Vollversionen von Starcraft und Starcraft II für Xbox und Game Pass erscheinen werden, was bedeutet, dass der Dreikampf zwischen Terranern, Zerg und Protoss das Feuer des Krieges neu entfacht. Und das wird es noch mehr tun.

Während seines Gastauftritts im IGN-Podcast (Zeitstempel 44:06) zur Vorstellung seines kommenden Buches behauptete Bloombergs Jason Schreier, dass bei Blizzard ein Projekt in der Entwicklung ist, um ein Shooter-Genre-Spiel über Starcraft zu machen. Der Journalist geht noch weiter und merkt an, dass Dan Hay, der zuvor als Executive Director der Far Cry-Franchise tätig war, das Projekt leitet.

Weder Microsoft noch Blizzard haben das Projekt bestätigt oder auch nur kommentiert, aber Schreier ist eine der wenigen Stimmen mit genügend Glaubwürdigkeit in der Branche, dass wir seine Worte für bare Münze nehmen sollten. Es kann jedoch noch Jahre dauern, bis wir mehr darüber wissen.

Möchtest du einen Shooter mit Starcraft-Geschichte?