Bericht: Benutzer melden seltsame Kontoaktivitäten auf Nintendo Switch

Seit letzter Woche versammeln sich Nintendo-Nutzer auf Resetera, um über verdächtige Kontoaktivitäten in ihren Profilen zu sprechen. Mittlerweile haben sich dort genügend Personen an der Unterhaltung beteiligt, um davon ausgehen zu können, dass möglicherweise etwas nicht stimmt. Die gesammelten Berichte über gehackte Konten, unauthorisierte Ausgaben in Spielen und Käufe deuten möglicherweise auf einen erfolgreichen Hackerangriff hin, was mit einer Erklärung des Entwicklers auf den sozialen Medien übereinstimmt. Demzufolge wurde Anfang dieses Monats ein Anstieg der Anfragen im Zusammenhang mit der Kontosicherheit festgestellt.

Warum genau diese Fälle seit kurzem auftreten, ist unbekannt. Möglicherweise (und das ist reine Vermutung von unserer Seite) hängen diese Fälle mit dem Umstellen auf die neue Firmware-Version zusammen. In jedem Fall ist die Lösung einfach: Sichert euer Konto beispielsweise mit der Zwei-Schritte-Authentisierung. Selbst wenn es sich bei diesen Meldungen nur um gesammelte Einzelfälle handelt, kann es nicht schaden, das Konto zu aktualisieren und es strenger zu schützen - insbesondere wenn ihr eure Zahlungsdaten hinterlegt habt.