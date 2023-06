Bericht: Bekennende, Fable und Persona 3 Remake im Xbox Games Showcase

HQ

Xbox-Chef Phil Spencer hat mehrmals angedeutet, dass wir ein Update von einer Handvoll der großen Xbox Game Studios-Titel erhalten würden, die in den letzten Jahren vorgestellt wurden, sodass Gerüchte und Spekulationen in letzter Zeit weit verbreitet sind. Dann ist es gut, dass einige der am meisten erwarteten tatsächlich dabei sein werden.

Denn vier Quellen, mit denen ich gesprochen habe, haben bestätigt, dass sowohl Avowed als auch Fable beim Xbox Games Showcase gezeigt werden. Diese neuen Trailer werden, wie versprochen, nicht CG sein, wie die, die zur Ankündigung der Spiele verwendet wurden, sondern uns stattdessen einen Hinweis darauf geben, wie sie tatsächlich aussehen und sich spielen werden.

Das Showcase wird nicht nur erwartete First-Party-Spiele enthalten, über die gemunkelt wurde, da zwei der Quellen mir auch mitgeteilt haben, dass das lang erwartete Remake von Persona 3 beim Xbox Games Showcase bestätigt wird, sodass wir am Sonntag nicht nur westliche RPGs bekommen.