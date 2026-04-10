Bericht behauptet, Marathon kosten über 250 Millionen Dollar, da die Spielerzahlen sinken

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Wie Sie wahrscheinlich wissen, war die Entwicklung von Marathon lang und turbulent, und wie so oft ist Zeit in der Spielebranche Geld. Nun berichtet der Forbes-Journalist Paul Tassi, dass die Entwicklung des Spiels extrem teuer war, was es zu einem weiteren in einer langen Reihe von AAA-Titeln mit Live-Service-Modell macht, die möglicherweise Schwierigkeiten haben, Gewinn zu erzielen:

"Ich kann bestätigen, dass Marathon s Budget über 200 Millionen Dollar beträgt. Wahrscheinlich mehr als 250 Millionen Dollar. Das schließt die laufenden Kosten für Wartung und neue Inhalte jetzt nicht ein."

Letzte Woche wurde berichtet, dass das Spiel 1,2 Millionen Exemplare verkauft hat, eine Zahl, die Tassi nach eigenen Angaben überprüft hat. Etwa 70 % der Spieler sind auf Steam verfügbar (das Spiel ist auch auf PlayStation 5 und Xbox Series S/X erhältlich, und auf letzterem belegt es Platz 106 der meistgespielten Spiele), aber viele sind seit der Veröffentlichung zurückgegangen. Obwohl es bei weitem nicht eine Krise auf Concord-Niveau ist, fasst Tassi die Situation wie folgt zusammen:

"... es ist ein Muss in Sonys schwächelndem Live-Service-Streben. Man muss hier den Kontext berücksichtigen, und es gibt höhere Erwartungen und mehr Druck auf Marathon als auf die meisten anderen. Es braucht mehr Spieler. Es muss aufhören, Spieler zu verlieren. Es muss künftig mit seinen Mikrotransaktionen Geld verdienen."

Wir wissen nicht, wie Sony intern Marathon sieht, aber zu gegebener Zeit wird wahrscheinlich ein Quartalsbericht veröffentlicht, der dies den Investoren präsentiert. Kurz gesagt, Marathon ist eine teure Wette auf einen unsicheren Markt – und Bungies und vor allem die des Spiels Zukunft fühlt sich leider alles andere als sicher an.