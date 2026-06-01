Bericht: Baldur's Gate 1 und 2 Remakes in Entwicklung von Wizards of the Coast

HQ

Wir befinden uns bereits in jener Woche des Jahres, in der alles möglich ist – von den größten Enttäuschungen über das, was fehlt, bis zu den größten Freuden an den Überraschungen. Vielleicht fällt diese Ankündigung eher in die letztere Kategorie.

Laut Berichten von PC Gamer bereitet Wizards of the Coast Remakes sowohl von Baldur's Gate 1 als auch von Baldur's Gate 2: Shadows of Amn vor, an denen der damalige leitende Designer von Bioware, Kevin Martens, angeblich beteiligt war. Martens war von damals bis heute eine Schlüsselfigur in der Entwicklung von Fantasy-Videospielen. Nach der Arbeit an Baldur's Gate 2 und Mass Effect verließ er Bioware, um zu Blizzard zu wechseln, wo er als leitender Inhaltsdesigner für Diablo III tätig war.

Irgendwann zwischen damals und heute kehrte Martens zu Wizards of the Coast zurück, wo er offenbar die Entwicklung von Exodus mit Archetype Entertainment unterstützt hat und sich laut Quelle des Mediums nun gezielt auf das Remake von Baldur's Gate 2 konzentriert. Es wird außerdem berichtet, dass die Pläne von Wizards of the Coast darin bestehen, diese beiden überarbeiteten Titel vor einem "unvermeidlichen" Baldur's Gate 4 zu veröffentlichen, das nun ohne Larian Studios ist, möglicherweise mit dem Ziel, kurz vor der Premiere der derzeit bei HBO produzierten Fortsetzungsserie Baldur's Gate 3 erscheinen zu lassen.

Das Umfang oder die Tiefe dieser möglichen Remakes von Baldur's Gate und Baldur's Gate 2 ist unklar, aber es wäre unwahrscheinlich, dass das Endergebnis darin besteht, sie genauso zu behandeln wie der dritte Teil, was einen enormen Aufwand und ein Budget erfordern würde, um diese Hunderte oder Tausende Stunden in einen modernen Titel umzuwandeln. Allerdings wäre es durchaus plausibel, das Gameplay in eine Mischung aus Echtzeit-Action und rundenbasiertem Kampf umzugestalten.

Würdest du Remakes von Baldur's Gate 1 und 2 spielen?