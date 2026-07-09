Bericht: Avowed 2 wurde abgesetzt, da Obsidian sich stattdessen auf ein neues Fallout-Spiel konzentrieren möchte.

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Einige Tage später tauchen weiterhin Informationen über die massiven Entlassungen auf, die Microsoft am Montag angekündigt hat. Jetzt, da sich der Staub gelegt hat, wissen wir, dass einer der am stärksten getroffenen Studios Obsidian Entertainment ist, mit 52 entlassenen Mitarbeitern.

Ein großer Teil dieser Mitarbeiter arbeitete wahrscheinlich an Avowed 2 – das offenbar inzwischen eingestellt wurde (dank Game File), da Xbox-Chefin Asha Sharma sich mehr auf sicherere Wetten konzentrieren möchte. Wir vermuten jedoch, dass viele darüber nicht allzu enttäuscht sein werden, da Bloomberg berichtet, dass die Ressourcen stattdessen auf ein neues Fallout-Spiel konzentriert werden.

Ja, das Studio, das einst Fallout: New Vegas (ein Spiel, das viele für das beste der Reihe halten) gemacht hat, wird mit der Entwicklung eines neuen Titels beauftragt werden. Und es wird immer besser. Laut dem Bericht wird Josh Sawyer das Projekt leiten – der, wie es der Zufall will, dieselbe Person ist, die hinter New Vegas steckte.

Abgesehen davon, dass wir die Entlassungen offensichtlich bereuen – was hältst du von der Entscheidung, dich auf ein neues Fallout-Spiel statt auf eine Avowed -Fortsetzung zu konzentrieren?