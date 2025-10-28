Bericht: Auf der nächsten Xbox werden sowohl Windows- als auch Xbox Series X-Titel laufen

HQ

Nicht nur, dass es viele Leaks über die neue Xbox-Konsole gab, die auf dem Weg ist - was namhafte Insider behaupten stimmen – aber auch Microsoft selbst hat die Gerüchte um die kommende Konsole befeuert. Jetzt ist es Zeit für eine weitere Runde von Informationen, mit freundlicher Genehmigung von Windows Central.

Sie haben eine Menge neuer Daten über die Konsole, die wirklich der PC-Hybrid zu sein scheint, über den so oft gemunkelt wurde. Dadurch ist es möglich, damit verschiedene Spieleläden zu betreiben und so eine viel größere Bibliothek zu erhalten - aber auch als reguläre Xbox-Konsole zu betreiben. Darüber hinaus werden eine Reihe weiterer Vorteile des Konzepts geltend gemacht. Sie schreiben:

"Microsofts Xbox der nächsten Generation wird ein Windows-PC mit einem konsolenähnlichen Erlebnis sein, der es den Benutzern ermöglicht, auf ihre gesamte Xbox-Bibliothek zuzugreifen und Windows-Anwendungen auszuführen. Es wird eine TV-optimierte Benutzeroberfläche, Unterstützung für Xbox Game Pass und keine Multiplayer-Paywall bieten."

Wenn die Informationen korrekt sind, sind die Tage, an denen Sie eine Gebühr zahlen mussten, um online auf Xbox zu spielen, vorbei. Es gibt jedoch noch mehr, auf das man sich freuen kann, einschließlich der vollständigen Abwärtskompatibilität mit der Xbox Series X – und damit auch mit der Xbox One und bis zu einem gewissen Grad mit Xbox und Xbox 360:

"Die neue Xbox wird auch abwärtskompatibel sein und alle Spiele ausführen, die die Series X|S heute ausführen kann (das bedeutet alle OG Xbox Back-kompatiblen Spiele, alle Xbox 360 Back-kompatiblen Spiele, alle Xbox One Back-kompatiblen Spiele und alle aktuellen und zukünftigen Xbox Series X|S Spiele) und das neue Silizium von AMD für eine verbesserte Leistung verwenden."

Aufregend natürlich, aber sie versichern uns auch, dass es immer noch eine reguläre Konsole sein wird - für diejenigen, die es wollen.

"Der Unterschied zwischen der Xbox-Konsole und einem herkömmlichen Windows-PC besteht darin, dass sie sich wie eine herkömmliche Xbox-Konsole anfühlt. Das Onboarding-Erlebnis wird ähnlich sein wie das, was Sie heute auf der Konsole erhalten, und wenn Sie möchten, können Sie vollständig im Xbox-Ökosystem bleiben, ohne Windows selbst zu berühren."

Wenn Sie aber zum Beispiel die PlayStation-Spiele von Sony spielen möchten, können Sie dafür den Windows-Modus verwenden:

"Der Wechsel zu Windows ist für diejenigen gedacht, die auf Spiele zugreifen möchten, die traditionell nicht auf der Xbox verfügbar sind, einschließlich PlayStation-Spiele auf Steam, Maus- und Tastatur-First-Spiele wie League of Legends oder sogar klassische Spiele von GOG und dergleichen."

Wir empfehlen, sich den vollständigen Bericht anzusehen, der auch einige andere Leckerbissen darüber enthält, was Microsoft für seine nächste Konsole auf Lager hat.

Unabhängig von der Genauigkeit des ungeprüften Berichts - was halten Sie von diesem Konzept?