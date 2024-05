Bericht: Assassin's Creed Shadows hat zwei Erweiterungen

HQ

Wir haben gerade erst den Namen für Assassin's Creed Shadows enthüllt, und wenn man einem kürzlichen Leak Glauben schenken darf, wissen wir bereits, wie hoch der Preis für das Basisspiel und die DLCs sein wird.

Laut Rainbow Six: Siege-Leaker Ubisoft_Frax wird Assassin's Creed Shadows zwei DLC-Erweiterungen haben, die zusammen in einem Season Pass für 40 $ oder einzeln für 25 $ gekauft werden können. Außerdem wird die Premium-Ingame-Währung Helix in Assassin's Creed Shadows verwendet, was Sie zwischen 5 und 52 $ kostet, je nachdem, wie viel Helix Sie möchten. Es kann für Kosmetika und In-Game-Gegenstände verwendet werden.





Was das Basisspiel betrifft, so wird Assassin's Creed Shadows Berichten zufolge 59,99 £ kosten. Das ist interessant, da sich die meisten AAA-Titel mittlerweile für eine etwas teurere Basis-Edition entscheiden. Es ist wahrscheinlich, dass wir später eine teurere Version offiziell enthüllt bekommen, wie es bei Star Wars Outlaws der Fall war.

Was halten Sie von diesen angeblichen Preisen?