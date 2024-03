Bericht: Assassin's Creed Jade verzögert sich auf 2025

HQ

Es scheint, dass wir in diesem Jahr eine Assassin's Creed-Veröffentlichung verpassen könnten, denn obwohl gemunkelt wird, dass das berühmte Assassin's Creed Red später im Jahr 2024 erscheinen wird, könnte Assassin's Creed Jade auf das nächste Jahr verschoben werden.

Das berichtet Reuters, die behauptet, dass Tencent die Arbeit an seinem kürzlich veröffentlichten DreamStar priorisiert. Die Antwort auf NetEase's Eggy Party, DreamStar, hat für Tencent viel zu bieten, und so müssen Big-Budget-Titel wie Assassin's Creed Jade möglicherweise in den Hintergrund treten.

Das Spiel befindet sich Berichten zufolge seit mindestens vier Jahren in der Entwicklung. Wir hatten letztes Jahr die Gelegenheit, es auszuprobieren, und es schien wie ein erkennbares Assassin's Creed-Erlebnis in Ihrer Handfläche. Angesichts der Verlagerung des Fokus weg von anspruchsvollen Erlebnissen hin zu einfach zu spielenden Spielen könnte das Spiel jedoch noch eine Weile in den Regalen stehen, bevor es veröffentlicht wird.