Bericht: Armored Core VI: Fires of Rubicon soll im August starten

Die Gerüchte über einen neuen Armored Core machten bereits seit einigen Jahren die Runde, als FromSoftware bei den The Game Awards im Dezember endlich offiziell Armored Core VI: Fires of Rubicon ankündigte, so dass es nicht allzu überraschend war, als der Trailer mit der Enthüllung endete, dass das Spiel irgendwann in diesem Jahr erscheinen wird. Wir hatten damals noch kein bestimmtes Veröffentlichungsfenster, aber Sie können sehr sicher sein, dass wir spätestens in etwa sechs Wochen mehr darüber erfahren werden.

Da normalerweise sehr zuverlässig Tom Henderson von Insider-Gaming behauptet, dass Armored Core VI: Fires of Rubicon im August erscheinen soll. Sie haben Anfang August dieses Monats wirklich gehört, daher klingt es sehr glaubwürdig, dass Henderson ausdrücklich sagt, dass es am 25. August kommt.

Wenn man bedenkt, dass dies nur noch vier Monate entfernt ist, können Sie spätestens am 8. Juni im Summer Game Fest-Stream offizielle Neuigkeiten dazu hören, da Geoff Keighley eine sehr gute Beziehung zu FromSoftware hat, nachdem er Trailer für Sekiro: Shadows Die Twice und Elden Ring in den letzten Jahren, bevor ihm die Ehre zuteil wurde, Armored Core VI: Fires of Rubicon im vergangenen Dezember anzukündigen.

