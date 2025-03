Bericht: Apple TV+ verliert Apple 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr

HQ

Trotz mehrerer preisgekrönter Produktionen scheint es Apple TV+ mit einem jährlichen Verlust von rund 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr nicht gut zu gehen. Dies geht aus einem Bericht von The Information hervor, der darauf hinweist, dass Apple seit dem Start des Dienstes im Jahr 2019 jährlich rund 5 Milliarden US-Dollar eingespielt hat, was uns sicherlich auch viele wirklich großartige Produktionen wie Monarch: Legacy of Monsters, Severance und Masters of the Air beschert hat, die aber immer noch Schwierigkeiten hatten, Abonnenten zu gewinnen.

Im Vergleich zu Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video hinkt der Dienst hinterher und letztes Jahr wurde berichtet, dass Apple TV+ 45 Millionen Abonnenten hatte, was ein Bruchteil der 301 Millionen ist, die Netflix im vierten Quartal des letzten Jahres gemeldet hat. Aber trotz des Gegenwinds macht Apple weiter und investiert weiterhin in den Service, auch wenn es einige Kürzungen gegeben hat.

Warum glauben Sie, dass Apple TV+ nicht in der gleichen Anzahl von Abonnenten wie seine Konkurrenten anzieht?