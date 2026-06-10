Bericht: Analysten erwarten, dass der Preis für Videospiel-Hardware noch weiter steigen wird

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Diese Konsolengeneration ist völlig einzigartig. Anstatt auf die erwarteten Preissenkungen bei zunehmend massenproduzierter und veralteter Hardware zu warten, sind die Preise stattdessen weiter gestiegen. Konsolenspiele waren früher eine günstige und einfache Option für jeden, der spielen wollte, aber diese Zeiten scheinen vorbei zu sein.

Aber ab jetzt muss es doch besser werden, oder? Nein, leider sieht das nicht so aus. Kotaku hat in einem interessanten Artikel mit mehreren Analysten gesprochen, die einstimmig sagen, dass sich die Lage tatsächlich verschlechtern wird. Einer davon ist Rhys Elliott, Leiter der Marktanalyse bei Alinea Analytics, und er liefert auch nicht die Nachrichten, von denen wir wissen, dass Sie sich erhofft haben...

"Die jetzigen Zunahmen sind nachhinkende Indikatoren, nicht der Höhepunkt. Plattforminhaber und Hersteller nutzen langfristige Lieferverträge und Lagerbestand, die zunächst die Einzelhandelspreise abschirmten. Da diese Verträge auslaufen, verhandeln Unternehmen die Komponentenkosten im heutigen überhöhten Tempo neu, und dieser Druck ist branchenweit."

Eine weitere sehr sachkundige Stimme ist Mat Piscatella aus Circana (der dank seines enzyklopädischen Wissens über US-Spieleverkäufe häufig in unseren Berichten auftaucht), der sagt, dass der Spielemarkt "noch nie zuvor in dieser Lage war", eine Situation, die Konsolenhersteller zwingt, "sehr schwierige Entscheidungen mit langfristiger Auswirkung" zu treffen.

Niemand scheint zu glauben, dass die Preise jemals wieder auf das Niveau vor 2026 zurückkehren werden, und ein Analyst prognostiziert, dass die Menschen aus der Gaming-Welt gedrängt werden, weil sie einfach zu teuer wird.

Kurz gesagt: Erwarten Sie, dass sich die Lage verschlechtert, bevor sie vielleicht wieder besser werden. Hindernisse in Form von Zöllen, Kriegen und Komponentenknappheit (hauptsächlich verursacht durch eine KI-Industrie, die alles aufkauft) bedeuten, dass die dunklen Wolken am Gaming-Horizont möglicherweise dunkler sind als je zuvor.