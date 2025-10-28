Bericht: Amazon steht vor dem Abbau von 30.000 Arbeitsplätzen - darunter auch Mitarbeiter, die mit Videospielen arbeiten

HQ

Dachten Sie, wir wären mit dem Stellenabbau in der Spieleindustrie fertig? Vergiss es. Nun berichtet Bloomberg, dass es Zeit für eine der bisher schlechtesten Runden sein könnte. Diesmal ist es der Riese Amazon, der Berichten zufolge bis zu 30.000 Entlassungen plant.

Dem Bericht zufolge werden die Kürzungen "mehrere Schlüsselabteilungen betreffen, darunter Logistik, Zahlungen, Videospiele und die Cloud-Computing-Abteilung". Wir wissen nicht, wie viele der Mitarbeiter von Amazon, die mit Spielen arbeiten, betroffen sein werden, aber sie haben eine ziemlich umfangreiche Eigenentwicklung und haben unter anderem New World veröffentlicht. Amazon hat auch seinen eigenen Cloud-Gaming-Dienst, Luna.

Insgesamt hat das Unternehmen 350.000 Mitarbeiter, aber wenn wir auch andere Beschäftigungsformen einbeziehen, arbeiten derzeit insgesamt 1,5 Millionen Menschen für Amazon.