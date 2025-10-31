Bericht: Amazon sagt MMO "Herr der Ringe" ab

Es scheint, dass Amazon sein Herr der Ringe-MMO nach massiven Entlassungen in seiner Spieleabteilung abgesagt hat. Tausende von Arbeitsplatzverlusten sind betroffen, und wir haben bereits Schließungen wie das Ende von New World erlebt.

Als sie von Rock Paper Shotgun erwischt wurde, gab Senior Gameplay Engineer Ashleigh Amrine auf LinkedIn bekannt, dass sie ihren Job verloren hat. Neben dieser unglücklichen Nachricht teilte sie ein Update, das die "Herr der Ringe"-Fans, die sich eine weitere Chance wünschten, Mittelerde zu erkunden, sicherlich verärgern wird.

"Heute Morgen war ich Teil der Entlassungen bei Amazon Games, zusammen mit meinen unglaublich talentierten Kollegen von New World und unserem jungen Herr der Ringe-Spiel (ihr hättet es alle geliebt)", sagte sie. "Es ist immer hart, eine so starke Mannschaft so etwas durchmachen zu sehen. Ich hatte das Glück, mit einigen der fähigsten, kreativsten und freundlichsten Entwickler zusammenzuarbeiten, die ich hier je getroffen habe."

Dies ist tatsächlich das zweite Herr der Ringe-MMO, das Amazon abgesagt hat. Der erste wurde 2019 in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Leyou hergestellt, bevor die Arbeiten 2021 abgebrochen wurden. Dieses jüngste Vorhaben war Teil einer Vereinbarung mit Embrace und wurde im Jahr 2023 angekündigt.