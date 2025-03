Bericht: Amazon hat zuvor Pläne für eine weibliche 007 und ein Spin-off auf Basis von Moneypenny vorgeschlagen

HQ

Kürzlich wurde bekannt, dass Amazon alle Rechte an James Bond von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernimmt. Das bedeutet, dass wir in Zukunft sehen können, wie James Bond auf eine völlig andere Art und Weise eingesetzt wird als bisher und es gibt niemanden, der das stoppen kann.

Jetzt erzählt uns The Hollywood Reporter mehr darüber, was dazu geführt hat und welche Ideen Amazon für Agent 007 hatte. Anscheinend hatte Broccoli Amazon als "verdammte Idioten" bezeichnet, was Amazon-Gründer Jeff Bezos wirklich anpisst. Ein Insider sagt folgendes über die Geschehnisse:

"Er las ihr Zitat im Journal, ging ans Telefon und sagte: 'Es ist mir egal, was es kostet, werde sie los.' "

Der Preis soll näher an einer Milliarde Dollar gelegen haben, und jetzt kann Amazon mit James Bond machen, was sie wollen, und laut The Hollywood Reporter haben sie bereits Pläne, die "Pitches für eine TV-Serie basierend auf Moneypenny beinhalten, dem MI6-Sekretär, der seit Sean Connerys Tagen mit den Augen auf Bond zuschlägt, sowie eine Serie über seinen Bond-CIA-Kumpel Felix Leiter und vielleicht sogar etwas mit einer weiblichen 007".

Es scheint also, dass wir uns in Zukunft auf viel mehr James Bond freuen können, nicht nur auf die Hauptfigur, sondern auch auf die Ausbeutung der Menschen um ihn herum sowie alternative Interpretationen des geliebten Agenten. Ob das am Ende gut oder schlecht wird, bleibt abzuwarten, aber wir können zumindest erwarten, dass es wohl ganz anders kommen wird.