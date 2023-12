Bericht: Al Pacino und Robert De Niro werden in Heat 2 mit CGI und Make-up nachgebildet

HQ

Wer gehofft hat, Al Pacino oder Robert De Niro in Michael Manns kommender Fortsetzung von Heat zu sehen, wird bitter enttäuscht sein. Laut dem, was der Regisseur gegenüber The Playlist sagte, werden die beiden Schauspieler durch eine Kombination aus Stand-Ins, CGI und Make-up nachgebildet. Darüber hinaus sagte Mann auch, dass der Film einige Jahre vor dem Original spielen wird und dass die Versionen der Charaktere, die wir sehen werden, jüngere Versionen von McCauley und Hanna sind.

"Es wird eine Kombination aus CG und Make-up sein. Und so werden es nicht Robert De Niro und Al Pacino sein, die McCauley und Hanna spielen. Und es beginnt tatsächlich acht Jahre früher als der Film. Es beginnt im Jahr 1988 und springt dann ins Jahr 2000. Aber ich weiß nicht wirklich, wen ich besetzen soll, bis ich das Drehbuch geschrieben habe, aber ich bin gerade dabei, das Drehbuch zu schreiben. Und Warner Bros. war sehr geduldig."

Was halten Sie von der Entscheidung, Menschen auf diese Weise digital nachzubilden?

Danke, die Playlist.