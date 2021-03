Bericht: Activision Blizzard scheint Büros in ganz Europa schließen zu wollen

You're watching Werben

Letzte Woche stellte sich heraus, dass Activision Blizzard rund 50 Mitarbeiter aus den Bereichen e-Sports und Live-Events entlassen hatte. Wie Gamereactor nun erfahren hat, bereitet sich das offenbar Unternehmen darauf vor, seine Büros in ganz Europa zu schließen. Zum Ende des aktuellen Geschäftsquartals am 31. März sollen die regionalen Tochtergesellschaften von Activision Blizzard europaweit dauerhaft geschlossen werden, wie Vertreter aus dem Einzelhandel unserer spanischen Redaktion mitteilen.

Die genaue Anzahl der europäischen Mitarbeiter, die von diesem Schritt bedroht sind, ist derzeit nicht bekannt. Es ist denkbar, dass nicht alle Standorte gleichzeitig geschlossen werden, um den Übergang zu erleichtern. Activision Blizzard verfügt unter anderem in Ländern wie Deutschland, Spanien, Frankreich und den Niederlanden über aktive Niederlassungen (in Italien wurde das Büro bereits vor einiger Zeit geschlossen). Sollten sich diese Berichte bestätigen, bleibt abzuwarten, ob Activision ein Büro im Vereinigten Königreich unterhalten wird und ob andere große Unternehmen, wie EA oder Zenimax, in Zukunft ähnliche Strategien in Betracht ziehen werden.

Quelle: GamesIndustry.biz, Bloomberg, Kotaku.