Bericht: Aaron Taylor-Johnson wurde zum neuen James Bond gekürt

Die Gerüchte, wer die Rolle des James Bond von Daniel Craig übernehmen würde, kursieren seit dem Debüt von No Time to Die im Jahr 2021. Nun, die Produzenten haben sich Zeit gelassen, aber es scheint, als ob endlich eine Lösung gefunden wurde.

Ein neuer Bericht wurde von The Sun veröffentlicht, der besagt, dass Aaron Taylor-Johnson als nächster 007 ausgewählt wurde. Der Bericht geht sogar so weit zu sagen, dass Taylor-Johnson noch in dieser Woche einen Vertrag unterzeichnen wird, der ihn an die Rolle bindet, was bedeutet, dass wir zweifellos bald mit einer großen Ankündigung rechnen können.

Eine Quelle, die mit The Sun spricht, sagt: "Was Eon [Productions, die Firma, die die Bond-Filme produziert] betrifft, wird Aaron seinen Vertrag in den kommenden Tagen unterschreiben und sie können mit den Vorbereitungen für die große Ankündigung beginnen."

Es gibt immer noch kein Wort darüber, wann der nächste Bond-Film in die Kinos kommen wird, und auch keine Informationen über seine Handlung oder Erzählung.