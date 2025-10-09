Bericht: 48 % der Gamer weltweit sind weiblich

HQ

Lange Zeit wurde das Spielen von Videospielen vor allem als Hobby für Männer angesehen. Die meisten Menschen vermuten wahrscheinlich, dass sich dies im Laufe der Jahrzehnte stark verändert hat, aber wie sieht die Situation heute aus?

Laut dem Bericht der Entertainment Software Association 2025 Global Power of Play (dank GamesIndustry.biz) herrscht im Wesentlichen völlige Gleichheit, wenn es darum geht, wie viele Menschen Spiele spielen. Die Studie wurde an 24.216 aktiven Spielern über 16 Jahren durchgeführt, die jede Woche spielen, und zeigt, dass rund 48 % aller Gamer Frauen sind.

Bei solch unglaublich ausgeglichenen Zahlen könnte man vermuten, dass in vielen Regionen mehr Frauen als Männer spielen, und in 10 der 21 teilnehmenden Länder gibt es tatsächlich deutlich mehr weibliche Spieler, darunter Brasilien, Südafrika und die USA. Stanely Pierre-Louis, CEO der ESA, sagt, dass Smartphones das bevorzugte Gaming-Format sowohl für Männer als auch für Frauen sind:

"Während Mobilgeräte das bevorzugte Gerät für Frauen sind (64 % spielen auf dem Handy), spielt fast die Hälfte der Männer Spiele auf mobilen Geräten, und es ist auch ihr am häufigsten genutztes Gerät - die Lücke ist also nicht so groß, wie die Leute vermuten würden."

Sehen die Zahlen in etwa so aus, wie Sie es erwartet haben, oder sind sie mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung verzerrt?