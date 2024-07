Bericht: 343 Industries arbeitet an zwei Halo-Spielen, wird aber viel Entwicklungshilfe gebrauchen

HQ

Wie Sie sich vielleicht erinnern, war 343 Industries sowohl im letzten Jahr als auch Anfang dieses Jahres von Entlassungen betroffen, und es wurde von großen Veränderungen gesprochen. Nun hat die normalerweise zuverlässige Quelle Halo Bathrobe Spartan, die behauptet, mit Leuten aus dem Studio gesprochen zu haben, Informationen über die Situation geteilt.

Anscheinend ist die Zahl der Mitarbeiter jetzt nur noch etwas mehr als halb so hoch wie früher, und sie ist von 500 auf 280 Personen gestiegen. Berichten zufolge hat Microsoft nicht mehr das gleiche Vertrauen in sie und hat daher begonnen, mehr Entwicklungsarbeit auszulagern. Dies verstärkt die Information, dass Unreal Engine in Zukunft für die Serie verwendet werden, da es viel einfacher ist, Unreal Arbeit auszulagern, als für eine proprietäre Grafik-Engine.

343 Industries werden stattdessen die Entwicklung leiten und Konzepte produzieren (ähnlich wie Halo Wars 2, das von Creative Assembly unter der Leitung von 343 Industries entwickelt wurde), anstatt selbst zu entwickeln - obwohl 30% der Belegschaft noch an der eigentlichen Entwicklung arbeiten. Sie arbeiten derzeit an zwei Halo Spielen, von denen eines ein Remake des ersten Spiels der Serie ist, während das andere Halo 7 ist. Angeblich wird es eine deutlich höhere Anzahl von Spielern haben als zuvor, und vielleicht ist dies das Vermächtnis von Certain Affinity s berühmtem - aber scheinbar abgesagtem - Battle-Royale-Projekt?

Es wird jedoch nicht erwartet, dass beide frühestens 2026 veröffentlicht werden, daher vermuten wir, dass es sich um Spiele für die bereits bestätigte Xbox der nächsten Generation handeln wird. Auch Microsoft hält auf andere Weise als bisher am Budget fest, denn Halo Infinite hat zwar viel Geld verdient, aber immer noch weniger als erwartet. Dies soll die Einstellung neuer Mitarbeiter erschweren.

Da es sich hierbei um unbestätigte Informationen handelt, sollten Sie sie vorerst mit der üblichen Vorsicht genießen.