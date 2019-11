Bericht: 200 Spieler im Battle-Royale-Modus von Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare weist bereits eine ziemlich robuste Multiplayer-Erfahrung auf, doch seit der Enthüllung des Spiels gab es Gerüchte, ob ein Battle-Royale-Teil den Weg in Infinity Wards Spiel finden würde. Wie ihr sicher wisst, ist das Spiel seit ein paar Wochen erhältlich und kommt ohne eine solche Funktion aus. Doch nun haben begeisterte Fans Hinweise dafür gefunden, dass ein solches Feature wohl doch auf dem Weg zu sein scheint.

Der Reddit-Nutzer Senescallo hat einen längeren Beitrag veröffentlicht, in dem praktisch alle Informationen zu diesem bevorstehenden Battle-Royale- Abschnitt präsentiert werden. Seine Analyse reicht von Bereichen der Karte bis hin zu verschiedenen Mechaniken, an denen offenbar gearbeitet wird.

Dem Bericht zufolge wird es wohl möglich sein, wie in Call of Duty: Black Ops 4 allein, zu zweit oder zu viert in das Abenteuer abzuspringen. Genau wie in Apex Legends, Fortnite und Co. soll es Respawn-Marken geben, an denen wir gefallene Verbündete wiederbeleben können, falls wir ihre Ausrüstung sichern. Da man offenbar ohne Waffen wiederbelebt wird, muss man sich also unterwegs etwas Brauchbares greifen oder von den Kollegen schnorren. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass diese Informationen wahr sind, aber es sieht ziemlich legitim aus - überzeugt euch selbst davon, indem ihr auf den obigen Link klickt.