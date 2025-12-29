Bericht: 20 % des Umsatzes von Steam gehen nach Schweden

HQ

Als Schwede hast du allen Grund, aufrecht zu stehen. Neue Zahlen zeigen, dass schwedische Unternehmen den Spielemarkt dominierten, zumindest auf Steam, wo volle 20 % des Umsatzes auf ein Spiel flossen, das in Schweden entwickelt oder anderweitig mit ihm verbunden war. Dies geht aus Daten von Alinea Analytics hervor.

Das sind sehr beeindruckende Zahlen angesichts der heftigen globalen Konkurrenz, und laut Alinea stammen fünf der zehn meistverkauften Spiele auf Steam im vergangenen Jahr aus Schweden. Dazu gehören Arc Raiders und Battlefield 6. Der Bericht stellt Folgendes fest:

"Schweden macht etwa 20 % des Bruttoumsatzes von Steam 2025 aus, und im Release-Zeitraum 2024-2025 lieferten schwedische Entwickler fünf der globalen Top-10-Bestseller von Steam (Battlefield 6, R.E.P.O., Peak, ARC Raiders und Split Fiction)"

"Mehr als 1.100 Spielefirmen gruppieren sich um Stockholm, Malmö und Göteborg und produzieren AAA-Franchises (Battlefield, Indiana Jones, der Paradox-Katalog), Survival-Dominanz (Valheim, V Rising), virale Indie-Durchbrüche (R.E.P.O, RV There Yet?) und Helldivers II – Sonys bisher am schnellsten verkaufter First-Party-Titel"

Alinea ist überzeugt, dass Schwedens starke Spielekultur – drei Jahrzehnte Erfahrung, technische Innovation und Kreativität – die Grundlage für Erfolg ist und nicht nur kurzfristige Geldmacherstrategien.