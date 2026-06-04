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007 First Light

Bericht: 007 First Light hat seit der Veröffentlichung 2,2 Millionen Exemplare verkauft

Es scheint, dass James Bonds neues Abenteuer vor allem Konsolenspieler anspricht, wobei das PlayStation-5-Publikum wirklich heraussticht.

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Wir haben bereits mehrfach berichtet, dass 007 First Light trotz geringer Vorbestellungen einen guten Start hingelegt zu haben scheint. Vielleicht haben die hervorragenden Bewertungen des Spiels zu diesem Trend beigetragen.

Nun hat die Analysefirma Alinea Analytics ihre Bewertung der Verkaufszahlen auf Basis aller verfügbaren Daten veröffentlicht und stellt fest, dass seit dem Start schätzungsweise insgesamt 2,2 Millionen Exemplare verkauft wurden. PlayStation 5 war mit Abstand die größte Plattform für das Spiel (wir hoffen, Sony nimmt das zur Kenntnis; das PlayStation-Publikum liebt immer noch die hochbudgetierten Einzelspieler-Adventures), wobei die Aufteilung bei 55,1 % PS5, 33,1 % Steam und 11,8 % Xbox liegt.

Was die Einnahmen betrifft, sind sowohl PlayStation als auch Xbox höher, da Konsolenspiele oft teurer sind und es erhebliche regionale Preisunterschiede gibt. PlayStation und Xbox machen zusammen über zwei Drittel der Spieler aus, was erneut zeigt, dass es Unterschiede in den Spielpräferenzen zwischen Konsolen- und PC-Spielern gibt.

007 First Light
Bild von Alinea Analytics auf X. // Alinea Analytics

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