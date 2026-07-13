Bereits in diesem Sommer werden in England und Wales über 2.700 Menschen durch Hitzewellen gestorben sein

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Angesichts der extremen Hitze, die in den letzten Monaten in großen Teilen Europas erlebt hat, ist es ziemlich üblich geworden, dass verschiedene Länder Schätzungen für die Zahl der 'übermäßigen' Todesfälle angeben, die durch die Temperaturanstiege verursacht wurden. Deutschland schätzt bereits über 5.000 hitzebedingte Todesfälle, wobei Daten der Weltgesundheitsorganisation Anfang des Sommers zeigten, dass die Zahl in Europa mindestens über 1.300 lag.

Nun sind Informationen über England und Wales eingetroffen, wobei Experten angeben, dass in beiden Ländern über 2.700 hitzebedingte Todesfälle registriert wurden. Laut BBC News handelt es sich nur um eine Annäherung aus Mai und Juni, was bedeutet, dass bisher keine Daten zur jüngsten Hitzewelle im Juli enthalten sind.

Dies geschieht alles, nachdem Großbritannien einen seiner bisher heißesten Sommer erlebt hat, einschließlich seltener "Extreme Heat Warnings", die vor dem Aufstellen des Juni-Temperaturrekords im Land herausgegeben wurden.