Bereiten Sie sich auf Lego Wicked -Sets vor, indem Sie sich eine gemauerte Version des neuesten Trailers ansehen

HQ

Universal Pictures gab kürzlich bekannt, dass es sich mit Lego zusammentun wird, um eine Vielzahl von Sets zu erstellen, die auf der Wicked -Filmreihe basieren, die später in diesem Jahr beginnen wird. Diese Sets werden in ein paar Monaten, am Ende des Sommers, vollständig enthüllt, und in diesem Sinne ist nun ein weiterer Teaser für das, was kommen wird, eingetroffen.

Denn obwohl es keine Anzeichen für weitere Lego-Filme gibt, können wir zumindest die Magie und das Wunder von Wicked in einem gemauerten Format erleben. Der neueste Trailer für den Film wurde komplett in Lego nachgestellt, und ehrlich gesagt sieht er absolut fantastisch aus.

Schauen Sie sich unten den regulären Live-Action-Trailer und die Lego-Alternative an.

HQ

Werbung: