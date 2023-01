Bereiten Sie sich auf HBOs The Last of Us vor, indem Sie Teil I mit uns auf der heutigen GR Live besuchen

HQ

Es ist fast an der Zeit, HBOs Version von The Last of Us zu starten, da diese erwartete Serie an diesem Sonntag für Amerikaner und am Montagabend für uns in Großbritannien und Europa beginnt. Da dies der Fall ist, dachten wir, dass es keinen besseren Weg gibt, um ins Wochenende zu gehen, als einen Blick auf das Abenteuer zu werfen, mit dem all dies begann (naja, das neu gemachte), indem wir in The Last of Us: Part I auf dem heutigen GR Live eintauchten.

Ab der üblichen Zeit um 15:00 Uhr GMT / 16:00 Uhr MEZ werde ich zurück in die gefeierte Ursprungsgeschichte von Joel und Ellie springen und die erste Stunde von Naughty Dogs geliebtem Titel durchspielen. Schauen Sie unbedingt auf der GR Live-Homepage vorbei, um die Action zu verfolgen.

Und in der Zwischenzeit sollten Sie unbedingt unsere Rezension von The Last of Us: Part I hier und unsere Rezension der HBO-Adaption hier ansehen.