Bereiten Sie sich auf ein Nachtleben vor, das in Pokémon Legends: Z-A seinesgleichen sucht

Wir haben Anfang des Jahres bei den letzten Pokémon Day Pokémon Presents eine Menge Pokémon Legends: Z-A Gameplay zu sehen bekommen, aber Nintendo ist bereits bereit, mehr zu zeigen. Als Teil des laufenden Nintendo Direct haben wir gerade einen Haufen zusätzlicher Action aus der kommenden Fortsetzung zu sehen bekommen, von denen sich ein Großteil auf das Nachtleben von Lumiose City konzentriert und was die Spieler davon erwarten können.

Am Steuer stehen Kämpfe mit Elite-Trainern und ein Ranglistensystem, das es den Spielern ermöglicht, auf eine Art und Weise wie nie zuvor an die Spitze aufzusteigen. Dann bekamen wir auch einen weiteren Teaser von Mega Evolutions Rückkehr und sahen Alakazam in einer überlegenen Form in Aktion.

Ansonsten war fast alles andere, was im Trailer gezeigt wurde, bereits bestätigt, wie z.B. das Starter-Pokémon, das neue Kampfsystem, die Dach- und Baustellenerkundung und so weiter.

Pokémon Legends: Z-A soll noch Ende 2025 auf den Markt kommen.