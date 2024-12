Bereiten sich alle Call of Duty -Titel darauf vor, dem Xbox Game Pass beizutreten?

HQ

Das Call of Duty -Franchise wird seine Präsenz im Xbox Game Pass erweitern. Seit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sind nur zwei Call of Duty Titel – Modern Warfare III und Black Ops 6 – auf dem Dienst verfügbar.

Ein kürzlich veröffentlichter Beitrag von CharlieIntel (einer bekannten Website in der Call of Duty -Community, die sich auf Call of Duty Nachrichten, Leaks und Anleitungen spezialisiert hat) deutet jedoch darauf hin, dass mehrere klassische Call of Duty -Spiele bald im Xbox Game Pass verfügbar sein könnten. Dazu gehören Call of Duty 1, Call of Duty 2 und Call of Duty 4. Darüber hinaus haben Reddit-Nutzer entdeckt, dass Titel wie Advanced Warfare, Ghosts, Black Ops III und World War II in der Xbox PC-App erschienen sind, was auf ihre bevorstehende Ankunft im Game Pass hindeutet. Während andere bei den Fans beliebte Spiele wie Black Ops I und Black Ops II sowie die jüngsten Modern Warfare-Titel noch unbestätigt sind, scheint ihre mögliche Aufnahme wahrscheinlich.

Auf welchen klassischen Call of Duty -Titel freust du dich am meisten, wenn du ihn im Xbox Game Pass siehst?