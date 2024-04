Bereite dich auf die 77. Filmfestspiele von Cannes vor, indem du unser Arcade-Minispiel spielst

HQ

Es ist fast die Zeit des Jahres, in der einige der größten und bekanntesten Stars und Macher der Filmindustrie in die atemberaubende französische Stadt Cannes reisen, um an der jährlichen Film Festival teilzunehmen, die dort jedes Frühjahr stattfindet.

Die 77th Cannes Film Festival findet zwischen dem 14. und 25. Mai statt, und um die geplante erste Teilnahme von Gamereactor an der Veranstaltung zu feiern, haben wir ein kleines Arcade-Minispiel entwickelt, mit dem ihr eure Fähigkeiten testen und euch mit anderen Benutzern im gesamten Gamereactor-Netzwerk messen könnt.

Gehen Sie einfach auf die Startseite Ihrer lokalen Gamereactor-Website, klicken Sie auf das verpixelte Cannes-Logo oben links (oder klicken Sie einfach hier!) und testen Sie dann Ihren Mut, indem Sie mit der Maus den herabfallenden Tomaten ausweichen und die herabfallenden Edelsteine einsammeln.

Du kannst auch auf die Schaltfläche "Wen sollte Gamereactor interviewen?" unter dem Spiel klicken, um deine Meinung darüber zu äußern, mit der du uns dieses Jahr gerne beim Film Festival unterhalten sehen würdest.

Schaut euch das Spiel und die Umfrage an und teilt uns eure höchste Punktzahl in den Kommentaren unten mit. Bisher liegt mein Bestwert bei 170!