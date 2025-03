Beobachten Sie, wie eine 139 m (456 Fuß) lange Riesenachterbahn in die Luft gesprengt wird: das Ende einer Ära

HQ

Nun, es ist passiert: Kingda Ka ist gefallen. Es geschah früher als gedacht: Die größte Achterbahn der Welt ist jetzt ein Trümmerhaufen. Kingda Ka, erbaut 2005, abgerissen 2025. Ein riesiger 139 m (456 ft) hoher Wagen explodierte und fiel kontrolliert zu Boden. Das sieht man nicht alle Tage.

Die Implosion war für heute zwischen 9 und 10 Uhr Ortszeit in New Jersey geplant. Es geschah ein paar Stunden früher als erwartet, aber es waren immer noch viele Kameras da, von Fernsehteams über Schaulustige bis hin zu einigen Achterbahn-Fans, die die letzten Momente der legendären Fahrt miterleben wollten.

Warum wurde Kinga Ka abgerissen?

Kingda Ka wurde im Mai 2025 eröffnet. Es begrüßte 12 Millionen Fahrer in 19 Jahren... Was in Wirklichkeit mehr hätte sein können: Das Fahrgeschäft war anfällig für Ausfallzeiten, und die Wartungskosten waren auch teuer, da das Fahrgeschäft ein hydraulisches Startsystem verwendete, um Züge auf Geschwindigkeiten von 128 mph (206 km/h) zu bringen -, das schnell veraltet war.

Die unteren Teile des Gleises wurden entfernt, aber der top hat war zu groß und musste durch kontrollierte Explosionen abgebaut werden. Bilder zeigen, dass es ein voller Erfolg war: Die Achterbahn fiel in eine leere Fläche, ohne dass nahegelegene Einrichtungen (Parkplätze) oder Bäume beschädigt wurden.

Kingda Ka war früher die höchste Achterbahn der Welt (obwohl letztes Jahr eine neue höchste in Saudi-Arabien gebaut wurde ). Der Park, Six Flags Great Adventure, wird die Fans mit gebrochenem Herzen im nächsten Jahr mit einer neuen, rekordverdächtigen Achterbahn entschädigen. Derzeit befindet sich die höchste Achterbahn, die in Betrieb ist, in Spanien: Red Force in PortAventura mit 112 m (367 ft).

