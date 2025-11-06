Beobachten Sie den Rundenrekord in Laguna Seca aus dem Inneren des Koenigsegg Sadair's Spear

HQ

Wir alle wissen, dass der Koenigsegg Jesko ein unglaublich schnelles Hypercar ist. Dass die brandneue Sonderversion, benannt nach dem Rennpferd von Christian von Koenigseggs Vater, noch schneller ist – das wissen wir natürlich auch. Aber erst heute können wir die ganze schöne Rekordrunde um Laguna Seca verfolgen, wo Sadair's Spear vor etwa zwei Monaten einen neuen Weltrekord aufgestellt hat.

"Sadair's Spear stellt in Laguna Seca einen neuen Rundenrekord für homologierte Serienfahrzeuge auf! Der Koenigsegg Sadair's Spear hat am 4. November 2025 auf dem WeatherTech Raceway Laguna Seca einen neuen Rundenrekord für homologierte Serienfahrzeuge aufgestellt. Trotz eines strikten Lärmgrenzwerts von 90 dB an diesem Tag – eine Herausforderung, die durch den Einbau eines zusätzlichen, schweren Schalldämpfers hinter dem Heck des Sadair's Spear gemeistert wurde – erreichte Werkstestfahrer Markus Lundh eine atemberaubende Rundenzeit von 1:24,16 Minuten, die von Racelogic verifiziert wurde. Mit minimaler Zeit auf der Strecke unterstreicht dieser Erfolg die herausragende Leistung des Sadair's Spear und der bewährten hauseigenen technischen Lösungen von Koenigsegg – selbst wenn man mit dem zusätzlichen Pendelgewicht des hinter dem Auto montierten Zusatzschalldämpfers zu kämpfen hat."

