Beobachte, wie Bezos' Blue Origin-Rakete spektakulär explodiert, könnte NASAs Mondlandungspläne beeinflussen

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Viele in Europa wachten heute mit den beeindruckenden Live-Aufnahmen der Blue Origin New Glenn-Rakete auf, wie Sie sich unten noch einmal ansehen können:

Der Vorfall ereignete sich während eines statischen Brandtests in den Anlagen in Cape Canaveral, wobei die Firma von Jeff Bezos ihn als "eine Anomalie während eines Triebwerkstests" aufgrund unbekannter, noch untersuchter Ursachen bezeichnete und gleichzeitig bestätigte, dass alle Mitarbeiter in Sicherheit waren.

Abgesehen von den logistischen und finanziellen Auswirkungen könnte der Unfall sowohl den Startplan von Blue Origin als auch die daraus resultierenden Raumfahrtinitiativen anderer Unternehmen beeinflussen. Da die zerstörte Startrampe die einzige ist, die das Unternehmen für New Glenn hat, und Reparaturen möglicherweise Monate dauern, würde dies den Start von Amazons Leo-Internetsatelliten gefährden, die gleichzeitig mit Elon Musks SpaceX und dem Starlink-Dienst konkurrieren wollen.

Aber neben den 48 Satelliten, die die Rakete tragen sollte, ist das New-Glenn-System auch ein zentraler Bestandteil der Blue Origin-Pläne für den Blue Moon-Mondlandegerät der NASA. Je nachdem, wie schwerwiegend der Schaden an der Startrampe eingestuft wird, könnten zwei Zeitpläne gleichzeitig schwer getroffen werden: Bezos' Satellitenaussetzung und NASAs laufende Artemis-Roadmap, kurz nach dem historischen Meilenstein des Mondvorbeiflugs im April.

Darüber hinaus hat Blue Origin Verträge, die mit zukünftigen Mondmissionen verbunden sind, darunter 2028 neue Rover zum Mond. Daher möchte die NASA auch die Auswirkungen auf Artemis und die Pläne der Mondbasis bewerten, allerdings erst nach einer entscheidenden vollständigen Untersuchung.