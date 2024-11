Bentley verspricht, im Jahr 2026 "den ersten echten Luxus-SUV der Welt" auszuliefern

HQ

Bentley fällt im Rennen um Elektrofahrzeuge ziemlich weit zurück, da der Autohersteller keine reinen EV-Modelle auf dem Markt hat, und im Gegensatz zu vielen Automobilgiganten, die sich zum Ziel gesetzt haben, bis 2030 rein elektrisch zu sein, strebt Bentley stattdessen 2035 an. Aber mit diesem Ziel vor Augen hat Bentley jetzt einen ersten Blick auf sein kommendes erstes Elektrofahrzeug geworfen, das nach eigenen Angaben bei seinem Debüt im Jahr 2026 der "erste echte Luxus-SUV der Welt" sein wird.

Leider ist das eigentlich alles, was wir mit diesem neuen Modell im Moment tun müssen, da Bentley noch nicht mehr zeigt. Aber wir haben noch ein paar andere Ambitionen, über die der Autohersteller berichten will, darunter das Ziel, nach diesem Modell bis 2035 jedes Jahr einen neuen PHEV oder BEV auszuliefern, die alle in Crewe, Großbritannien, entworfen und entwickelt werden.

Werfen Sie unten einen Blick auf die Silhouette des kommenden Bentley EV.

