Bentley gibt seine Elektroauto-Strategie auf

HQ

Im Jahr 2023 kündigte der britische Luxusautohersteller Bentley an, bereits 2030 keine benzinbetriebenen Autos mehr zu bauen... Danach würde alles elektrifiziert sein. Dann machten sie einen Rückzieher und kündigten an, dass sie 2035 anpeilen, aber jetzt sagen sie stattdessen, dass das nie passieren wird, stattdessen beabsichtigen sie, ihre Benzinmotoren weiterzuentwickeln und weiterhin Autos zu bauen, die die Menschen wollen, im Gegensatz zu elektrischen Luxusautos, die nachweislich niemand will - so Bentley selbst. Im gleichen Atemzug glaubt Bentley-CEO Frank-Steffen Walliser, dass die Entscheidung viel mit den neuen Ankündigungen von Audi und Porsche zu tun hat, dass sich der Markt teilweise an diese beiden Giganten anpasst, die zuletzt mehrere geplante Elektroautos gestrichen und neu gesattelt haben, um auch dort neue Benzinmotoren zu entwickeln.

"Die Nachfrage nach Luxus-Elektrofahrzeugen ist zurückgegangen, und die Kundennachfrage ist noch nicht stark genug, um eine vollelektrische Strategie zu unterstützen."