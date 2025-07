Bentley enthüllt neues Emblem, bevor nächste Woche ein neues Konzeptauto vorgestellt wird

HQ

Bentley erhält einen neuen Look. Keine Sorge, das wird nicht dazu führen, dass der ikonische Autohersteller ein hippes Rebranding wie Jaguar durchläuft, aber er sieht Veränderungen, die angeblich "den Beginn einer neuen Ära der Bentley-Designsprache einläuten".

Konkret wird das "Winged B"-Logo angepasst, wobei dies die fünfte Iteration des Designs sein wird. Es wird als die "größte Änderung an der sofort erkennbaren Marke in mehr als einem Jahrhundert Geschichte" beschrieben, und auf die Frage, warum es optimiert wird, erklärt Bentley, dass das "neue Emblem symbolisch für eine aufregende Zukunft für Bentley ist".

Ehrlich gesagt werdet ihr keine massive Veränderung im Erscheinungsbild von Winged B bemerken, da Bentley seinem Erbe treu bleibt, aber wir werden dieses Logo auf einem neuen Konzeptmodell sehen, das nächste Woche, am 8. Juli, enthüllt wird. Die Details zu diesem Auto werden unter Verschluss gehalten, aber Bentley erklärt, dass es "einen Hinweis auf die Richtung geben wird, in die Robin [Page, der Designdirektor] das Bentley-Design für eine neue Produktpalette in der Zukunft leiten wird, die von einem ikonischen Bentley der Vergangenheit inspiriert ist."

Das Konzeptauto wird wie erwartet nicht in Produktion gehen.

