Bentley enthüllt markante "Designvision für die Zukunft"

Bentley liegt etwas hinter der Konkurrenz zurück, wenn es um das elektrisierende Uhrwerk geht. Der ikonische Autohersteller hat noch kein vollständiges EV-Serienmodell, aber das wird er nächstes Jahr tun, wenn ein unangekündigtes Modell enthüllt wird. Vor der Enthüllung des Autos hat Bentley ein neues Konzeptmodell vorgestellt, das als "Designvision für die Zukunft" und auch als Teaser beschrieben wird, der "Hinweise auf das erste vollelektrische Serienauto der Marke geben kann".

Dieses Auto, bekannt als EXP 15, wurde vom Modell von 1930 Bentley Speed Six inspiriert. Es verfügt über ein Dreisitzer-Layout, eine erhöhte Sportkabine, moderne Lichttechnik im Kühlergrill, eine "endlose" Motorhaube, eine hintere Kabine, viel Stauraum, physische Schalter und digitale Schnittstellen im Innenraum, einen vollelektrischen Allradantrieb und das neu gestaltete Winged B -Emblem.

Bentley erklärt, dass dieses Modell fünf Designphilosophien verkörpert, die in zukünftigen Serienmodellen zum Einsatz kommen werden. Diese sind Upright Elegance, Iconic Grille, Endless Bonnet, Resting Beast und Prestigious Shield.

Auch dieses Auto wird nicht in Produktion gehen, aber Bentley fügt hinzu: "In Kombination mit hochmodernen Außenverkleidungen, Hightech-Lichtdetails und aktiven aerodynamischen Elementen ist das Konzept 2025 fest in der Gegenwart und Zukunft verankert. Obwohl EXP 15 nicht für die Produktion oder den Verkauf gedacht ist, gibt es auch Hinweise auf das Design zukünftiger Bentleys, einschließlich des ersten vollelektrischen Autos der Marke, das in Kürze erscheinen soll."

