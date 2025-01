Bens (zweiter) am meisten erwartetes Spiel im Jahr 2025: Fable

HQ

Okay, lassen Sie mich das klarstellen. Fable ist nicht wirklich mein am meisten erwartetes Spiel des Jahres 2025, aber wir alle wissen, was es wahrscheinlich ist, und das liegt daran, dass es auch das am meisten erwartete Spiel aller ist. Ja, ich freue mich am meisten auf Grand Theft Auto VI, aber das gilt auch für alle, also werde ich stattdessen hier mein am zweitmeisten erwartetes Spiel des Jahres 2025 hervorheben.

Ich kann es kaum erwarten, zu Albion zurückzukehren. Ich bin eigentlich immer noch nicht zu 100% überzeugt von dem Gameplay und dem Filmmaterial, das ich bisher von Playground Fable gesehen habe, aber das reicht nicht annähernd aus, um mich von einer meiner Lieblingsabenteuer- und RPG-Serien aller Zeiten abzubringen. Einmal die Entstehung von Lionhead, Fable ist urkomisch, unterhaltsam, albern und actiongeladen, und ehrlich gesagt ist es alles, was ich mir von einer Fantasy-Geschichte wünsche. Mit dem charakteristischen Humor und Charme, den wir von dem Team erwarten, das den britischen Entwickler bis hin zu der erstaunlich aussehenden Welt ausmacht, die vor Leben zu strotzen scheint, entwickelt sich Fable zu einem absoluten Titanen.

Die Vorfreude auf dieses Spiel rührt zugegebenermaßen von mehr als nur den Einblicken und Geschmäckern her, die wir bisher gesehen haben, denn Tatsache ist, dass wir seit weit über einem Jahrzehnt nach Qualität Fable hungern. Seit Fable III ihr Debüt feierte, hatte diese Serie mit Entwicklungsproblemen und Studioschließungen zu kämpfen, bis zu dem Punkt, an dem sie für immer verschwunden schien. Dann griffen die Forza Horizon Zauberer die Serie auf und versprachen ihr neues Leben. Playground ist ein unglaublich talentiertes Team, aber dies ist ein anderes Biest als ein Open-World-Rennspiel, und das ist ein weiterer Grund, warum meine Hoffnung und Vorfreude auf Fable derzeit von einem gewissen Maß an Besorgnis und Zweifeln geprägt ist.

Aber hey, Fable ist die Schlagzeile eines der bisher stärksten Xbox-Jahre. Wir haben Avowed zu Beginn des Jahres, South of Midnight und Doom: The Dark Ages und irgendwo dazwischen Fable. Alle diese Spiele sehen bisher fantastisch aus, aber für mich ist es Fable, das als Crème de la Crème heraussticht. Ich mache mir Sorgen, dass es nicht im Jahr 2025 erscheinen wird, wenn alles gesagt und getan ist, da ich denke, dass wir bereits zu wenig von dem Spiel gesehen haben und der vollgepackte Terminkalender mich fragen lässt, wann Xbox diesen riesigen AAA-Start in seine Pläne einbauen will. Aber wenn es ankommt und liefert und die bereits hohen Erwartungen übertrifft, wird Fable zweifellos als einer der Top-Titel des Jahres 2025 in die Geschichte eingehen, und deshalb ist es auch mein (zweit) am meisten erwartetes Spiel des Jahres.