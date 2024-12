Bens Spiel des Jahres 2024: Astro Bot

HQ

Bis September gab es nur ein Spiel, bei dem ich auch nur einen marginalen Game of the Year Vibe hatte. Das war Final Fantasy VII: Rebirth. Ich war von dem Spiel nicht so begeistert wie von anderen GOTY-Titeln aus früheren Jahren, aber für die Standards von 2024 fühlte es sich einen Schritt über den anderen an. Dann kam der September und Team Asobi debütierte ein Plattformer, der mich daran erinnerte, warum ich Plattformer so sehr liebe. Astro Bot hatte alle Qualitäten und den ganzen Charme, um es zu meinem festen, unhinterfragten GOTY zu machen, eine Meinung, die viele zu teilen scheinen und bei der ein weiterer großer Teil Schwierigkeiten hat, sich zwischen dieser und der ebenfalls fantastischen (aber meiner Meinung nach nicht ganz so fantastischen) Metaphor: ReFantazio zu entscheiden.

Astro Bot ist das Spiel, das 2024 gebraucht wurde. Es war ein kompletter, liebenswerter, exzentrischer und abwechslungsreicher Plattformer, der es schaffte, die Fans immer wieder zu überraschen und umzuhauen, obwohl er eine straffe und verdauliche Länge und Dauer beibehielt. Man konnte jeden einzelnen Teil dieses Spiels innerhalb eines 20-Stunden-Fensters gut erleben, etwas, das ich persönlich innerhalb eines Wochenendes entdeckt habe, an dem Astro Bot es geschafft hat, mich wieder in mein früheres Teenager-Goblin-Ich zu verwandeln, für zwei Tage ununterbrochener Astro Action. Es war Glückseligkeit, es war Nostalgie vom Feinsten, und gleichzeitig war es ein modernes, inspiriertes und erfrischendes Jump'n'Run, das einmal mehr beweist, dass Team Asobi eindeutig der einzige Entwickler sind, der eine Ahnung hat, wie man die erstaunlichen Funktionen, die in den DualSense-Controller eingebettet sind, voll ausschöpfen kann.

Wie letztes Jahr Super Mario Bros. Wonder, wo es sich so anfühlte, als hätte fast jedes Level ein albernes und interessantes Gimmick zu entdecken und zu genießen, schaffte es auch Astro Bot, auf Schritt und Tritt zu begeistern. Sei es durch eine interessante Levelstruktur und ein interessantes Design, fesselnde Power-Ups, unterhaltsame Interaktionsobjekte, PlayStation-Cameos und einen urkomischen und entzückenden Ton, Astro Bot bewiesen und beweisen weiterhin, dass Videospiele in erster Linie Spaß machen können und sollten. In einer Zeit, die oft von Grind und endlosen Live-Projekten und ausufernden hundertstündigen JRPGs geprägt ist, diente Team Asobi als Licht am Ende des Tunnels, ein Licht, von dem ich immer noch stark hoffe, dass mehr Entwickler folgen und versuchen, es zu reflektieren.

Es gibt Teile des Spiels, in denen eine leichte Verbesserung oder Richtungsbetonung viel bewirken könnte, z. B. in den verschiedenen Galaxien, die keine richtige Thematisierung haben und einige der PlayStation-Levels etwas flach fallen. Aber der Soundtrack bleibt einer der besten der Branche, das Audiodesign und die künstlerische Leitung sorgen dafür, dass ein breites Lächeln auf Ihrem Gesicht zu sehen ist, und die Leichtigkeit des Spielens und die Reaktionsfähigkeit von Astro bedeuten, dass dieser Titel in diesem Jahr der Konkurrenz überlegen ist.

PlayStation hat einige fantastische Plattform-Ikonen in seiner IP-Schatztruhe, und während Ratchet & Clank weiterhin erfolgreich sind, lässt sich nicht leugnen, dass die 2020er Jahre die Ära von Astro sind, und so wie es aussieht, ist das alles nur die Welt von Astro Bot und wir leben nur in ihr.

