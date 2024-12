Ben's Indie-Spiel des Jahres 2024: Balatro

HQ

Für mich gibt es hier wirklich kein Argument. Als jemand, der unzählige Stunden damit verbracht hat, Poker, Blackjack, Palace, Rommé, Solitär und vieles mehr zu spielen, um mich und meine Freunde während der Schule und an der Universität zu unterhalten, war die Natur eines pokerbasierten Roguelikes eine sehr gefährliche Idee für mich. Und Junge, Balatro hat an dieser Front nicht enttäuscht.

Dieses Spiel wurde von einem Ein-Mann-Team entwickelt und hat die zeitlosen und einfachen Regeln des Pokers in ein verdrehtes, wahnsinnig süchtig machendes und fesselndes Roguelike verwandelt, bei dem ein Spiel nie genug ist. Die Strategie und das Deckbuilding-System in Kombination mit dem brutalen Ziehungsglück, das Spielkarten schon immer darstellten, bedeuteten, dass Balatro sich nie wiederholend oder langweilig anfühlte und es schaffte, dass sich Stunden wie Minuten anfühlten.

Es ist der perfekte Sturm an unterhaltsamen Elementen, ein gutes Beispiel dafür, wie raffiniertes Gameplay der wichtigste Teil des interaktiven Unterhaltungsmediums ist. Sicher, auffällige und realistische Grafiken sind cool, und immenser Umfang und Größe sind nützlich, um ein Spiel vollgepackter wirken zu lassen, als es wirklich ist, aber Balatro beweist mit müheloser Leichtigkeit, dass einfaches Gameplay all dies übertrumpft. LocalThunk hatte eine geradlinige und klare Vorstellung davon, was Balatro sein sollte und lieferte dies mit einer solchen Klasse und Qualität, dass es nie einen Bedarf oder Wunsch gab, dass Balatro mehr ist als das, was es ist. Es ist eine wirklich perfekte Weiterentwicklung des Poker-Regelwerks und gleichzeitig eines der fesselndsten und unterhaltsamsten Roguelikes, die ich je erlebt habe.

Es gibt nicht viel, was Balatro schlecht gemacht hat, aber vielleicht ist eines der stärksten Elemente dieses Spiels auch, wie verbraucherfreundlich es ist. Sie können Balatro fast überall spielen, auf mehr Plattformen als die meisten Spiele und zu einem Preis, der billiger ist als ein paar Pints bei einem lokalen Wetherspoons. Dies ist eines der wenigen Spiele, die ich fast jedem empfehlen würde, unabhängig von seinem Interesse an Roguelikes, Deckbuilding, Kartenspielen oder Videospielen im Allgemeinen, und es ist zum Teil aus diesem Grund, kombiniert mit dem, was ich oben erwähnt habe, dass Balatro definitiv mein Top-Indie-Spiel des Jahres 2024 ist, und wenn es eine Auszeichnung dafür gäbe, wahrscheinlich auch mein Zweitplatzierter für das Spiel des Jahres 2024.