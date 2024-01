Bens am meisten erwartetes Spiel für 2024

HQ

Ich denke, wir müssen uns alle mit der Tatsache abfinden, dass 2024 in spielerischer Hinsicht wahrscheinlich nicht so arbeitsreich sein wird wie 2023. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht eine Reihe wirklich überzeugender Titel gibt, die in diesem Kalenderjahr ihr Debüt geben. Von einem neuen Prince of Persia zu einem weiteren Star Wars Abenteuer mit großem Budget, The Wolf Among Us kehrt zurück, Stalker feiert ein Comeback, Senua kehrt auf die Bühne zurück, Mario und Co. mit mehreren geplanten Ausflügen, Team Ninja debütieren mit einer neuen IP, Rocksteady ist wieder dabei, Ryu Ga Gotoku mit mehr Yakuza (oder Like a Dragon, wie wir es jetzt kennen), und unzählige mehr, 2024 scheint ein aufregendes Jahr zu werden. Aber auf welches Spiel freue ich mich am meisten? Das ist eine einfache Antwort.

Ich bin in einer seltsamen Zeit von Final Fantasy aufgewachsen. Zu der Zeit, als ich anfing, mich wirklich mit Spielen zu beschäftigen, waren die bemerkenswerten Final Fantasy VII und VIII schon lange verschwunden, und stattdessen kamen meine ersten Erfahrungen mit der Serie mit Titeln wie Final Fantasy XII. Versteh mich nicht falsch, es war ein exzellentes Spiel, aber niemand betrachtet FFXII im gleichen Licht wie einige der Spiele, die davor erschienen sind. Und das ist sehr wichtig zu wissen, denn Final Fantasy VII: Remake diente für mich als eine Art Renaissance in der Serie, ein Titel, der mich daran erinnerte, warum Final Fantasy den Test der Zeit bestanden hat und warum so viele Leute diese Serie über alles lieben. Als vor ein paar Monaten bekannt wurde, dass Final Fantasy VII: Rebirth im Februar erscheinen würde, habe ich mir diesen Tag fast sofort in meinen Kalender eingetragen.

Ich hatte das Glück, bereits die Chance zu haben, einen Teil von Final Fantasy VII: Rebirth zu spielen, dem zweiten Teil von Square Enix s Big-Budget-Remake von FFVII, und es hat meine Vorfreude auf dieses Spiel bestätigt. Rebirth nimmt die bereits fabelhafte und fantastische Plattform, die Remake entworfen hat, und sucht nach Möglichkeiten, sie mit breiteren und befreienderen Erkundungen, tieferen und lohnenderen Kämpfen und einer Geschichte, die endlich einige der größten Fragen des Titels beantwortet, zu verbessern und weiter zu verbessern. Es sieht so aus, als wäre es die Fortsetzung, die wir uns alle gewünscht haben, und für mich gibt es nur sehr wenig, was das übertreffen kann.

Es sind jedoch nicht nur die vielversprechenden Funktionen, Inhalte und Qualitäten, die dazu führen, dass ich Rebirth ganz oben auf meine Vorfreudeliste setze, sondern auch die Konkurrenz. Wie ich oben aufgelistet habe, sind für 2024 eine große Anzahl aufregender Spiele geplant, aber wie viele von ihnen wollen wirklich auf dem Niveau von Rebirth konkurrieren? Mir fallen bisher nur ein paar ein, darunter Star Wars Outlaws, Hades 2, Senua's Saga: Hellblade 2 und natürlich der Titan der Gruppe, und zweifellos der am meisten erwartete Grand Theft Auto VI. Ich bin mir sicher, dass im Laufe der Monate noch ein paar weitere Spiele zu dieser Liste hinzukommen werden, aber da Rebirth am seltensten Tag von allen, dem 29. Februar, debütiert, gibt es in meinen Augen derzeit keinen aufregenderen und vielversprechenderen Tag im gesamten Kalender 2024, und deshalb führt die kommende Fortsetzung von Square Enix das Rudel an.

Wenn wir anfangen, über das Spiel des Jahres 2024 zu sprechen, wird Rockstars lang erwartete Fortsetzung zweifellos die Nase vorn haben, aber so wie es jetzt aussieht, zu Beginn des neuen Jahres, ist für mich der Titel, auf den ich mich am meisten freue, Final Fantasy VII: Rebirth, und glaubt mir, wenn ich sage, dass ich die Tage und Wochen zähle, bis er auf PS5 erscheint.

