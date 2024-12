Bens Adaption des Jahres 2024: Fallout

HQ

Ich war wirklich hin- und hergerissen, was ich dafür wählen sollte. Auf der einen Seite habe ich Knuckles und die Roadtrip-Komödie, die es für Sonic the Hedgehog -Fans jeden Alters bot, sehr genossen. Gleichzeitig ist Arcane nach wie vor der Goldstandard für das, was eine Videospieladaption sein kann. Die Zeichentrickserie Riot Games ist wunderschön, emotional, authentisch und mühelos unterhaltsam. Wenn das der Fall ist, warum habe ich dann Fallout anstelle von Arcane und Knuckles ausgewählt? Es ist eigentlich ein ganz einfacher Grund, und einer, an den ich mich neige, wenn es darum geht, die Besten der Besten für ein Kalenderjahr zu diskutieren, und das liegt daran, dass Fallout neu ist. Knuckles ist eine Spin-off-Serie eines etablierten und erfolgreichen Kinoprodukts und Arcane ist eine Nachfolgestaffel einer bereits allseits beliebten und absurd gefeierten Fernsehserie. Fallout ist keines von beiden.

Ich war wirklich sehr skeptisch, als ich hörte, dass Bethesda und Prime Video sich für eine Fallout -Serie zusammentun, zum Teil, weil ich immer noch zögere, wenn ein Spiel adaptiert werden soll, ganz zu schweigen von einem, das sich in der Vergangenheit durch seine vielfältige und erstaunliche Welt und seine komplizierten Gameplay-Elemente hervorgetan hat. Die Leute spielen gerne Fallout Spiele, aber sind ihre Erzählungen jemals wirklich so zeitlos und unvergesslich? Ich persönlich glaube nicht, dass sie es sind, weshalb ich dachte, dass die Chancen gegen diese Serie von Anfang an stehen.

Und doch sind wir hier, etwa acht Monate später, und denken immer noch über die Darstellung des radioaktiven Ödland nach, das aufgetischt wurde, eine Adaption, die uns alle bis zum heutigen Tag dazu bringt, ein neues Fallout Spiel zu wollen, obwohl wir wissen, dass es wahrscheinlich erst in fünf, sechs, sieben Jahren auf Bethesdas Agenda steht. Diese Show ist lustig, urkomisch, voller Referenzen, einprägsam und von hoher Qualität. Zugegeben, dies ist zum Teil einigen großartigen Besetzungsentscheidungen zu verdanken, wobei Walton Goggins als Ghoul und Inspiration für die Vault Boy absolut umhauen, während Ella Purnell die Gewölbewohnung tatsächlich überzeugend erscheinen lässt. Sicher, der gesamte Bogen um die Brotherhood of Steel hätte ein bisschen zusätzliche Arbeit vertragen können, aber es war nie ein massiv ablenkender Faden, der die Serie vor sich hin humpeln ließ, er war einfach nicht so raffiniert wie das breitere Ganze.

Fallout verdient diesen Platz als beste Adaption des Jahres in meinen Augen, weil es ehrlich gesagt die beste ist, die Fallout seit 2015 angeboten hat, als Fallout 4 eintraf. Wir sind ausgehungert nach diesem Franchise und Bethesda hat nicht vor, diesen Hunger in absehbarer Zeit zu stillen. Die große Frage und die große Herausforderung wird nun sein, ob Fallout an diesen Erfolg anknüpfen kann. Wird Staffel 2 dem Hype gerecht werden, oder wird sie zu kämpfen haben und ins Straucheln geraten? Was auch immer am Ende der Fall sein wird, Fallout war ein Triumph für 2024 und für diesen Artikel ist das alles, was zählt.