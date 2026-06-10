BenQ Zowie XL2586X+

Es kann tatsächlich ziemlich erfrischend sein, Geräte zu bewerten, die brutal ehrlich über ihre wichtigsten Funktionen und genau für welchen Nutzertyp sie speziell entwickelt wurden. Ja, ein 1440p-OLED-Monitor ist eine vielseitige Größe, die versucht, jede Disziplin am Computer zu bedienen - von der Fotobearbeitung über Netflix bis hin zu 007 First Light bis hin zum Hardcore-Counter-Strike 2.

Aber das ist doch auch ein bisschen langweilig, oder? "Alleskönner, Meister in nichts", vielleicht? Was auch immer man selbst davon hält, es macht Spaß und es ist auch schön, dass Hersteller wie BenQ einen gezielteren Ansatz verfolgen wollen. Ihr Zowie XL2586X+ ist, gelinde gesagt, etwas anderes, da es ausschließlich darauf ausgerichtet ist, das reaktionsschnellste Display-Erlebnis zu bieten, das man sich vorstellen kann, und zwar für den wettbewerbsorientiertesten Nutzer überhaupt. Und das geht auf Kosten von ... nun ja, fast allem anderen.

Der Bildschirm selbst ist eher unspektakulär. Der Ständer nimmt bei weitem nicht so viel Platz ein, und wenn man nicht die "Scheuklappen" hätte - die für die wettbewerbsorientiertesten Nutzer beim Abschirmen und Fokussieren helfen -, würde man nicht sofort vermuten, dass es sich um einen dedizierten Esports-Monitor handelt. Aber bei all dem schwarzen Plastik hätte man auch nicht gedacht, dass es 1.100 Pfund kostet ...

Es gibt 155 Millimeter Höhenverstellung, einen Neigungsbereich von -5 bis 35 Grad und eine 45-Grad-Drehung zu beiden Seiten. Zusätzlich zu diesen Bildschirmklappen gibt es auch einen S-Switch-Controller, mit dem man schnell zwischen dedizierten Modi wechseln kann, und eine nette kleine Ergänzung, die die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert. Auf der Rückseite hat man drei HDMI 2.1-Ports, einen DisplayPort 1.4 und eine 3,5-mm-Buchse.

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Das Display selbst ist 24,1 Zoll groß und verwendet ein neu entwickeltes Fast-TN-Panel mit BenQs eigener DyAc 2-Bildverarbeitungstechnologie. Das Ziel ist es, durch die doppelte Hintergrundbeleuchtung des DyAc 2 die Reaktionsgeschwindigkeit zu verbessern, aber auch präzisere Farben zu bieten als bei herkömmlichen TN-Panels, die bekanntlich für ihre ... nun ja, schlechte Farbwiedergabe bekannt sind. Das bedeutet, dass man tatsächlich 100 % sRGB-Farbdeckung und etwa 95 % DCI-P3 erreicht, was für ein TN-Panel überhaupt nicht schlecht ist.

Es sind nur 1920x1080p, aber im Gegenzug bekommt man volle 600 Hz, und das ist viel. Obwohl die Helligkeit insgesamt nur 320 Nits beträgt und das Kontrastverhältnis 1000:1 beträgt, sind es die Reaktionsfähigkeit und insbesondere die Klarheit, die das XL2586X+ auszeichnet. Die Meinungen gehen auseinander, ob TN-Panels wirklich so überlegen sind, selbst für diese sehr esports-spezifischen Disziplinen, aber es ist offensichtlich, dass es hier deutlich weniger Unschärfe gibt, da die Schärfe einfach sublim ist.

Aber, und hier gibt es ein großes Aber. Dieser Monitor kostet 1.100 Pfund. Das ist eine Menge Geld. Es ist so viel, dass es erwähnenswert ist, dass man derzeit einen Asus ROG Swift PG27AQWP bekommen kann, einen OLED-Monitor in 1440p, der zwischen 540 Hz in 1440p und 720 Hz in HD wechseln kann (also die gleiche 1080p-Auflösung wie der XL2586X+) und der höhere Helligkeit, bessere Farbgenauigkeit und eine größere Bildschirmfläche bietet... für etwa 150 Pfund weniger.

DyAc 2 ist sehr, sehr beeindruckend. Alles in allem ist die hier erreichte "Geschmeidigkeit" wirklich spektakulär. Aber man zahlt wirklich, wirklich viel für einen Monitor, der sich so vollständig dieser einen Aufgabe widmet, dass es unfair erscheint, dass sie so viel dafür verlangen. Es gibt kein HDR, die Farbwiedergabe ist nur zuverlässig, und obwohl E-Sport-Spieler den kleineren Bildschirmbereich mögen, schränkt er auch dessen Benutzerfreundlichkeit ein.

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Ich kann diesen Monitor einfach deshalb empfehlen, weil er in genau dem brilliert, was er gut machen will. Aber gleichzeitig leben wir in einer Welt, in der sich diese Exklusivität im Preis widerspiegeln sollte, und genau hier liegt BenQ falsch.