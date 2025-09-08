Benoit Blanc nimmt in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ein unmögliches Verbrechen in Angriff

HQ

Wir haben gesehen, wie Detective Benoit Blanc im Laufe der Jahre einige ziemlich extreme und verblüffende Fälle in Angriff genommen hat, aber hat er im kommenden dritten Kapitel von Rian Johnsons Filmreihe seinen Ebenbürtigen gefunden?

Netflix hat gerade den Trailer zu Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery veröffentlicht und taucht tiefer in den "unmöglichen" Fall ein, den Daniel Craigs Südstaaten-Detektiv lösen muss.

Es geht um den Mord an einem Priester, der, nachdem er einen verschlossenen versteckten Gang betreten hat, der nur einen Weg und nur einen Weg hat, 30 Sekunden nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hat, ermordet wird, so dass viele der Personen, die der Predigt beiwohnen, als Hauptverdächtige übrig bleiben.

Auch dieser Film hat, wie auch die vorherigen, eine schockierend bunt besetzte Besetzung, wobei Craig von Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack und Thomas Haden Church unterstützt wird.

Die Premiere ist für den 26. November in den Kinos und den 12. Dezember auf Netflix geplant, sehen Sie sich den Trailer für den bisher "dunkelsten" Fall in Johnsons Krimiserie an.