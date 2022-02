Bengals gewinnen den Super Bowl, errechnet Madden NFL 22

HQ

Nach einer langen American-Football-Saison wird es langsam an der Zeit, das Top-NFL-Team zu küren. Am Wochenende findet das große Finale der aktuellen Meisterschaft statt und die beiden Teams Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals kämpfen diesmal um die Krone. Der Super Bowl wird für uns Europäer am Morgen des 14. Februar ausgetragen und EA Sports hat eine Prognose dieses Matches im neuen Madden NFL 22 simuliert.

In einem kurzen Video sehen wir, dass die Bengals bis zum Ende der ersten Halbzeit mit 14:7 zurückliegen werden. In der zweiten Halbzeit holen sie den Rückstand aber wohl wieder auf, bevor ihnen ein letzter Push den Sieg mit 24:21 Punkten beschert. Der kleine Spaß wird übrigens vom Profisportler Marshawn Lynch begleitet.